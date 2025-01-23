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На Покровском направлении состоялось более половины боев за сутки, - Генштаб

Четверг 23 января 2025 08:25
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На Покровском направлении состоялось более половины боев за сутки, - Генштаб Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 января, на фронте состоялось 115 боевых столкновений, среди которых 62 были зафиксированы на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении зафиксировано семь вражеских атак неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз вблизи населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай и не только.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево и не только.

На Новопавловском направлении отражено пять атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали.

В Курской области отбито девять атак.

Потери России в войне

Как сообщает Генштаб, тем временем потери России в полномасштабной войне превысили 825 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1340 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

  • 6 танков;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 62 артиллерийские системы и не только.

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