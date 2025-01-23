На Покровском направлении состоялось более половины боев за сутки, - Генштаб
За прошедшие сутки, 22 января, на фронте состоялось 115 боевых столкновений, среди которых 62 были зафиксированы на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении зафиксировано семь вражеских атак неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз вблизи населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай и не только.
На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево и не только.
На Новопавловском направлении отражено пять атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.
На Приднепровском направлении россияне трижды атаковали.
В Курской области отбито девять атак.
Потери России в войне
Как сообщает Генштаб, тем временем потери России в полномасштабной войне превысили 825 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1340 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 6 танков;
- 12 боевых бронированных машин;
- 62 артиллерийские системы и не только.
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