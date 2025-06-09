На Покровському напрямку відбито 38 атак ворога: якою була ситуація на фронті 8 червня

Російські обстріли

Упродовж дня окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Ворог використав одну ракету та 91 КАБ, застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників у районі Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку від початку доби було 15 бойових зіткнень біля населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського, Серебрянського.

На Сіверському напрямку ворог протягом доби здійснив чотири штурми біля Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбито дев'ять атак неподалік Дачного, Діліївки, Торецька, а також в бік Яблунівки. Досі тривають шість бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог 41 раз намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. Сили оборони відбили 38 атак. Три бойових зіткнення тривають.

На цьому напрямку наші захисники знешкодили 157 окупантів, з них ліквідовано 99. Знищено дев'ять автомобілів, шість мотоциклів, 12 БПЛА, чотири антени зв'язку та пошкоджено один мотоцикл.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. На цьому напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, з яких шість тривають.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони тричі зупиняли просування ворожих військ у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 27 атак. Два бойових зіткнення тривають.