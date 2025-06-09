На Покровском направлении отбиты 38 атак врага: какой была ситуация на фронте 8 июня

Российские обстрелы

В течение дня оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов. Враг использовал одну ракету и 91 КАБ, применил 1252 дрона-камикадзе и осуществил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районе Степовой Новоселовки и Загризового.

На Лиманском направлении с начала суток было 15 боестолкновений возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского, Серебрянского.

На Северском направлении враг в течение суток совершил четыре штурма возле Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в направлении Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении отбиты девять атак недалеко от Дачного, Дилиевки, Торецка, а также в направлении Яблоновки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Покровском направлении враг 41 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверовое, Удачное, Орехово, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны отразили 38 атак. Три боевых столкновения продолжаются.

На этом направлении наши защитники обезвредили 157 оккупантов, из них ликвидированы 99. Уничтожено девять автомобилей, шесть мотоциклов, 12 БПЛА, четыре антенны связи и поврежден один мотоцикл.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Вольное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченково. На этом направлении произошло 19 боевых столкновений, из которых шесть продолжаются.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили две попытки продвижения противника вблизи Малиновки. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны трижды останавливали продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безуспешные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 27 атак. Два боевых столкновения продолжаются.