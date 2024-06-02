На Покровському напрямку сьогодні ліквідували вже понад 350 окупантів та танк, - Генштаб

Як йдеться у зведенні Генштабі, російські окупанти продовжують тероризувати Харківську область своїми авіаударами. З початку доби їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню з напрямку Бєлгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці.

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Станом на зараз окупанти втратили на цьому напрямку 117 солдатів, два танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також знищено п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського.

На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Ворог діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки було відбито.

На Покровському напрямку ще тривають чотири з 17 боїв. Російські війська атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на цьому напрямку - 358 осіб вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили ворожий танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено.

На решті напрямків ситуація на цей час суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.