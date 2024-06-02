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Дрон помітив, Bradley - рознесла. 47 бригада показала ефектне знищення двох БТР ворога

Україна, Неділя 02 червня 2024 16:37
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Дрон помітив, Bradley - рознесла. 47 бригада показала ефектне знищення двох БТР ворога Фото: БМП Bradley знищила два російських БТР (t.me/brygada47)
Автор: Дмитро Левицький

Екіпаж бронемашини піхоти Bradley зі складу 47-ї окремої механізованої бригади знищив два російські бронетранспортери разом з десантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 47-ї бригади в Facebook.

"Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Оперативно екіпаж "Тихого" виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата "Бушмастер" зупинила техніку та ліквідувала російських терористів", - розповіли в 47-й бригаді.

Ефектним знищенням окупантів відзначилися бійці 2 механізованого батальйону.

"Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки - це суттєва перевага на полі бою", - наголосили в бригаді.

Bradley на службі ЗСУ

Українська армія отримала від США перші бронемашини Bradley на початку 2023 року. ЗСУ отримали Bradley в модифікації M2A2 ODS-S, озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C калібру 7,62 мм і протитанковим ракетним комплексом TOW.

На початку травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який серед іншого увійшли додаткові бронемашини Bradley.

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