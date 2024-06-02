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На Покровском направлении сегодня ликвидировали уже более 350 оккупантов и танк, - Генштаб

Фото: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На фронте с начала 2 июня уже произошло 55 боевых столкновений. На Покровском направлении, где все еще идут бои, ВСУ ликвидировали более 350 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.

Как говорится в сводке Генштаба, российские оккупанты продолжают терроризировать Харьковскую область своими авиаударами. С начала суток их было уже 10. Во второй половине дня бомбардировке с направления Белгорода подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили еще один неудачный штурм недалеко от села Старица. По состоянию на данный момент оккупанты потеряли в этом направлении 117 солдат, два танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также уничтожены пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.

На Купянском направлении идет бой в районе Невского.

На Краматорском направлении с начала суток противник семь раз пытался улучшить свое тактическое положение. Враг действовал в районах Калиновки и Клещиевки. Все вражеские атаки были отражены.

На Покровском направлении еще идут четыре из 17 боев. Российские войска атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Общие потери врага на этом направлении - 358 человек убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили вражеский танк, две бронемашины и шесть орудий и минометов. Еще шесть единиц военной техники оккупантов были повреждены.

По остальным направлениям ситуация в настоящее время существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Напомним, 47-я отдельная механизированная бригада показала, как украинская Bradley уничтожила два российских БТР вместе с десантом.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ