На Покровському напрямку росіяни відходять назад після значних втрат, - ОСУВ "Хортиця"

Попри те, що російські війська продовжують активно намагатися захопити Покровськ, останні спроби відзначаються значними втратами для агресора.

За словами Трегубова, росіяни не досягають успіху на цьому напрямку, незважаючи на значні ресурси, які вони зосереджують на штурмах.

"Покровськ залишається найбільш інтенсивним напрямком. Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там, попри те, що росіяни докладають найбільше сил - вони мають там найменші успіхи", - розповів Трегубов.

За його словами, нещодавно відбувся великий штурм, під час якого було задіяно 90 мотоциклів, але всі вони були знищені разом з екіпажем.

Водночас, за інформацією майора, в районі Котлиного та на захід від нього російські війська навіть почали відступати. Українські оборонці продовжують твердо тримати позиції, не дозволяючи ворогу просунутися на ключових рубежах.