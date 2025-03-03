На Покровському напрямку росіяни намагаються підійти до траси на Дніпро, - ЗСУ

Російські війська на Покровському напрямку продовжують здійснювати спроби підійти до траси на Дніпро. Окупанти хочуть взяти її під вогневий, а потім і під фізичний контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, якщо наступ російської армії відбуватиметься так і надалі, як зараз, то скоріше за все їй не вдасться взяти цю трасу.

"Вони зараз там просто сточують свої сили та виснажують їх як кількісно, так і якісно", - зазначив речник.

Він розповів, що російські військові зараз досить активно наступають у напрямку Піщаного.

"Наразі росіяни скаржаться, що в них вже не вистачає особового складу, що для Росії просто неймовірно звучить. Вони скаржаться, що українські дрони домінують у повітрі саме на тому відтинку, що не дуже ефективними стали КАБи. У загальному підсумку це дає велику смертність серед росіян і неможливість ефективно розвивати наступ саме в тому напрямку, який вони визначали", - додав Трегубов.