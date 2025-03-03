На Покровском направлении россияне пытаются подойти к трассе на Днепр, - ВСУ

Российские войска на Покровском направлении продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр. Оккупанты хотят взять ее под огневой, а затем и под физический контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, если наступление российской армии будет происходить так и дальше, как сейчас, то скорее всего ей не удастся взять эту трассу.

"Они сейчас там просто стачивают свои силы и истощают их как количественно, так и качественно", - отметил спикер.

Он рассказал, что российские военные сейчас достаточно активно наступают в направлении Песчаного.

"Сейчас россияне жалуются, что у них уже не хватает личного состава, что для России просто невероятно звучит. Они жалуются, что украинские дроны доминируют в воздухе именно на том участке, что не очень эффективными стали КАБы. В общем итоге это дает большую смертность среди россиян и невозможность эффективно развивать наступление именно в том направлении, которое они определяли", - добавил Трегубов.