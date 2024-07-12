На Покровському напрямку найгарячіша ситуація, воїни ЗСУ стримують ворога, - Генштаб

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22:00 11 липня.

В Генштабі зазначили, що українські захисники протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину території країни, а також завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи "по всій лінії бойового зіткнення".

Російські обстріли

Російські окупанти цієї доби завдали 49 авіаційних ударів (скинули 101 КАБ) та провели 486 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 3109 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 4 рази безуспішно атакували позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська. За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 105 осіб, з них 36 - безповоротними.

"Знищено вісім автомобілів, дві артсистеми, одну ББМ, пункт управління БпЛА, одиницю спецтехніки та три склади боєприпасів. Пошкоджено танк загарбників. Втрати уточнюються", - розповіли в Генштабі.

На Куп'янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на даний час відбито 3 атаки та триває 1 боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони, зазначили у військовому командуванні.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського - там противник провів 8 штурмів. Бійці ЗСУ стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед, бої тривають, передали в Генштабі.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив 3 спроби вклинитися в бойові порядки підрозділів ЗСУ в районах Роздолівки та Верхньокам’янського Ситуація контрольована - точиться бій.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Часового Яру та Іванівського, проте успіху не досягли.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

У Генштабі зазначили, що найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував позиції ЗСУ в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки.

"27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де іще триває 5 боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога", - йдеться у вечірньому звіті.

Також в Генштабі розповіли, що протягом доби, попередньо, окупанти втратили на цьому напрямку 219 осіб загиблими та пораненими. Також знищено 1 танк, 2 бойових машини піхоти, артилерійську систему, 5 автомобілів та 2 мотоцикла. Пошкоджено ще 16 одиниць військової техніки, серед якої 6 гармат і мінометів.

На Курахівському напрямку наразі нараховується 9 спроб противника наблизитися до позицій ЗСУ в районах Красногорівки, Парасковіївки та Георгіївки. Всі атаки зупинено.

На Времівському напрямку було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки 4 відбито. Тривають бої у 5 локаціях біля Урожайного, а 4 спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито 1 атаку ворога. Втрат позицій не допущено, ситуація контролюється ЗСУ

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити українських захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.