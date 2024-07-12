На Покровском направлении самая горячая ситуация, воины ВСУ сдерживают врага, - Генштаб

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 11 июля.

В Генштабе отметили, что украинские защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину территории страны, а также наносят ему эффективное огневое поражение, истощая "по всей линии боевого столкновения".

Российские обстрелы

Российские оккупанты ща эти сутки нанесли 49 авиационных ударов (сбросили 101 УАБ) и провели 486 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, враг совершил 3109 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 4 раза безуспешно атаковали позиции ВСУ в Глубоком и Волчанском районах. По предварительной информации за текущие сутки враг потерял в этом направлении 105 человек, из них 36 - безвозвратными.

"Уничтожены восемь автомобилей, две артсистемы, одна ББМ, пункт управления БпЛА, единица спецтехники и три склада боеприпасов. Поврежден танк захватчиков. Потери уточняются", - рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Синьковки, где в настоящее время отражены 3 атаки и продолжается 1 боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны отметили в военном командовании.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Невского - там противник провел 8 штурмов. Бойцы ВСУ стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед, бои продолжаются, передали в Генштабе.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял 3 попытки вклиниться в боевые порядки подразделений ВСУ в районах Раздоловки и Верхнекаменского Ситуация контролируемая - продолжается бой.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах Часового Яра и Ивановского, однако успеха не добились.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

В Генштабе отметили, что горячая ситуация была на Покровском направлении, где враг 32 раза атаковал позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового и Карловки.

"27 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Прогресса, где продолжается 5 боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага", - говорится в вечернем отчете.

Также в Генштабе рассказали, что за сутки, предварительно, оккупанты потеряли на этом направлении 219 человек погибшими и ранеными. Также уничтожены 1 танк, 2 боевых машины пехоты, артиллерийская система, 5 автомобилей и 2 мотоцикла. Повреждены еще 16 единиц военной техники, среди которых 6 орудий и минометов.

На Кураховском направлении насчитывается 9 попыток противника приблизиться к позициям ВСУ в районах Красногоровки, Парасковеевки и Георгиевки. Все атаки остановлены.

На Времивском направлении было 13 вражеских атак. Недалеко от Водяного и Константиновки 4 отбито. Продолжаются бои в 5 локациях у Урожайного, а 4 попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита 1 атака врага. Потери позиций не допущены, ситуация контролируется ВСУ

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить украинских защитников из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.