На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень, - Генштаб

Станом на 16:00, 11 серпня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 65. Найгарячіше зараз на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Військові зазначили, що для атак на фронті російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Проте Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, і спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами завдань наступу.

Ворожі обстріли

Як повідомляє Генштаб, російська армія продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Зарічне, Середина-Буда, Порозок, Вольфине, Кружок, Михайлівське, Михальчина Слобода. З РСЗВ ворог бив по Олександрівці. Також завдав авіаційних ударів по Кияниці, Юнаківці та Сімейкиному.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Тихого. У Вовчанську ще триває бій.

Три рази ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Поблизу Берестового та Піщаного атаки відбиті Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Новосадового та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 13 боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону українців на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час два боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається просуватися біля населеного пункту Нью-Йорк, де наші захисники відбивають дві атаки, і неподалік Залізного та Дружби, де вже відбито дві штурмові дії. Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнав населений пункт Торецьк, на який ворог скинув КАБи, також окупанти обстріляли Диліївку некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили половину атак противника, тринадцять боїв ще тривають. Найактивніший ворог біля Желанного і Калинового. Зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль та Миколаївка.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник один раз атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника в бік Водяного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Новоандріївці та Лобковому.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників не мали успіху.