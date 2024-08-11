На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 11 августа количество боевых столкновений на фронте возросло до 65. Больше всего боев сейчас на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Военные отметили, что для атак на фронте российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. Однако Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины и направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления.

Вражеские обстрелы

Как сообщает Генштаб, российская армия продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Заречное, Середина-Буда, Порозок, Вольфин, Кружок, Михайловское, Михальчина Слобода. С РСЗО враг бил по Александровке. Также нанес авиационные удары по Киянице, Юнаковке и Семейкино.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске продолжается бой.

Три раза враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Вблизи Берестового и Песчаного атаки отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 13 боестолкновений, до сих пор продолжается бой у Макеевки. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону украинцев на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки оккупанты четырежды пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Клещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается продвигаться возле населенного пункта Нью-Йорк, где наши защитники отбивают две атаки, и недалеко от Железного и Дружбы, где уже отражены два штурмовых действия. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся населенный пункт Торецк, на который враг сбросил КАБы, также оккупанты обстреляли Дилиевку неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили половину атак противника, тринадцать боев еще продолжаются. Наиболее активен враг у Желанного и Калинового. Подверглись ударам НАРами по вооружению штурмовой авиации Александрополь и Николаевка.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Враг пытался продвинуться вблизи Константиновки.

На Времивском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Водяного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Новоандреевке и Лобковому.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков не имели успеха.