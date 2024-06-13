На Покровському напрямку за добу окупанти втратили близько 200 осіб, бої тривають, - Генштаб

Станом на 22:00 на фронті відбулося 108 боєзіткнень з російськими окупантами. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки. Дев’ять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.

За попередньою інформацією ворог втратив на Куп’янському напрямку 31 особу загиблими та пораненими і два автомобілі.

На Лиманському напрямку агресор десять разів атакував наші позиції в районах Дружелюбівки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу. Дев’ять атак успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Дружелюбівки.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 14 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з оборонних позицій. В районах Спірного та Роздолівки тривають бої. Силами оборони вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі десять спроб російських окупаційних військ просунутися поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація під контролем захисників України.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське та Новоселівка Перша. Ситуація загострена, боєзіткнення тривають. Російські окупанти зазнають втрат. За попередньою інформацією, протягом дня агресор втратив понад 180 осіб загиблими та пораненими. Наші оборонці знищили три гармати та п’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджень зазнали один танк, три гармати та автомобіль противника.

На Курахівському напрямку кількість атак ворога за сьогодні збільшилась до 11. Російські загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах Нетайлового, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Напруженою залишається ситуація в районі Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність.

На Времівському напрямку п’ять штурмових дій противника поблизу Водяного та Урожайного успіху не мали.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог намагався п’ять разів вибити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох засобах ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки.