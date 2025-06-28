На Покровському напрямку було вже 20 штурмів РФ. Бої тривають у трьох локаціях, - Генштаб

Ворожі обстріли

У Генштабі зазначили, що російські загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Миропільське, Покровка, Уланове, Славгород, Петрушівка, Студенок, Гірки, Братениця та Кучерівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Бої тривають у трьох локаціях.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 202 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість атак на позиції наших військ у районах Вовчанська та Строївки, два боєзіткнення продовжуються. Авіація противника вдарила КАБами по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед поблизу Григорівки - всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки. На даний час один бій триває.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки ворога у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія та Шевченко. Ще два боєзіткнення тривають.

Авіаударів некерованими авіаракетами зазнали Залізничне та Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку під удари авіації загарбників потрапили Кам’янське та Оріхів.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках на цей час боєзіткнень не зафіксовано.