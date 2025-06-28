На Покровском направлении было уже 20 штурмов РФ. Бои идут в трех локациях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что российские захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Миропольское, Покровка, Уланово, Славгород, Петрушевка, Студенок, Горки, Братеница и Кучеровка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения осуществили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед вблизи Григорьевки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В настоящее время один бой продолжается.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.

Авиаударам неуправляемыми авиаракетами подверглись Железнодорожное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.