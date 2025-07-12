Покровський напрямок: ЗСУ відбили за добу вже 30 штурмів РФ, - Генштаб
Станом на 16:00, 12 липня, на фронті від початку доби відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Російські обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів
- Високе, Михайлівське, Нововасилівка, Соснівка Сумської області;
- Клюси, Баранівка Чернігівської області.
Крім того, авіаударів зазнав населений пункт Бояро-Лежачі, що на Сумській областіі.
Ситуація на фронтах
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, здійснив 141 обстріл, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю - у бік населеного пункту Новоосинове.
На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Сім боєзіткнень тривають.
На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районі населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.
На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що за останню добу, з 11 на 12 липня, росіяни втратили в боях проти України ще 1070 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 245 дронів і 90 одиниць автотехніки.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни, втрати Російської Федерації перевищили 1 млн військових.
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