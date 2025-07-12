Покровское направление: ВСУ отбили за сутки уже 30 штурмов РФ, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 12 июля, на фронте с начала суток произошло 120 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов

Высокое, Михайловское, Нововасильевка, Сосновка Сумской области;

Клюсы, Барановка Черниговской области.

Кроме того, авиаударам подвергся населенный пункт Бояро-Лежачи, что на Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении российские захватчики совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одиннадцать боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, осуществил 141 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая - в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг семнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районе населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривне.

На Ореховском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.