Покровський і Курахівський напрямки зрівнялися за кількістю атак. Яка ситуація на фронті

За добу, 14 вересня, на фронті в Україні сталося 164 боєзіткнення. Покровський та Курахівський напрямки майже зрівнялись по кількості атак РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази, біля Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара.

Населений пункт Верхня Терса на Гуляйпільському напрямку зазнав ударів керованими авіаційними бомбами.

На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.