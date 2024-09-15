Покровское и Кураховское направления сравнялись по числу атак. Какая ситуация на фронте
За сутки, 14 сентября, на фронте в Украине произошло 164 боестолкновения. Покровское и Кураховское направления почти сравнялись по количеству атак РФ.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"На Покровском направлении ВСУ остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак возле Селидового, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаемого Второго, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Желаного Первого.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.
На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза, возле Часового Яра и Андреевки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Золотой Нивы, Екатериновки и Угледара.
Населенный пункт Верхняя Терса на Гуляйпольском направлении потерпел удары управляемыми авиационными бомбами.
На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ кое-где применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки, 14 сентября, потери РФ составили 1170 военных. Также ВСУ обезвредили шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 85 БПЛА, одну крылатую ракету и 53 автомобиля оккупантов.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.
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