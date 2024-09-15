Покровское и Кураховское направления сравнялись по числу атак. Какая ситуация на фронте

За сутки, 14 сентября, на фронте в Украине произошло 164 боестолкновения. Покровское и Кураховское направления почти сравнялись по количеству атак РФ.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"На Покровском направлении ВСУ остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак возле Селидового, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаемого Второго, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Желаного Первого.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза, возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Золотой Нивы, Екатериновки и Угледара.

Населенный пункт Верхняя Терса на Гуляйпольском направлении потерпел удары управляемыми авиационными бомбами.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ кое-где применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.