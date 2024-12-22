Не Покровський і Курахівський. РФ найбільше атакувала на двох напрямках фронту

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень", - йдеться в зведенні.

Водночас вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу противника.

"Найгарячиші" напрямки

На Времівському напрямку , за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак позицій ЗСУ біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак позицій ЗСУ біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 4 ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.

Задіявши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.

На Краматорському напрямку окупанти провели 2 штурми неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак в районах Торецька та Дружби.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.