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Не Покровский и Кураховский. РФ больше всего атаковала на двух направлениях фронта

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на утро 22 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки, 21 декабря, количество атак на фронте немного уменьшилось. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времевском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует позиции. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В то же время вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Самые "горячие" направления

  • На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак позиций ВСУ возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.
  • Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Покровском направлении ВСУ отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Краматорском направлении оккупанты провели 2 штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и Дружбы.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.

Потери РФ в Украине

За минувшие сутки потери РФ составили 1820 военных. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.

Отметим, за сутки, 20 декабря, украинские военные поразили три пункта управления дронов РФ. Всего на фронте состоялись более 200 атак.

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