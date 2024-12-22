Не Покровский и Кураховский. РФ больше всего атаковала на двух направлениях фронта

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует позиции. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В то же время вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Самые "горячие" направления

На Времевском направлении , по уточненной информации, противник совершил 47 атак позиций ВСУ возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

, по уточненной информации, противник совершил 47 атак позиций ВСУ возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Покровском направлении ВСУ отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Краматорском направлении оккупанты провели 2 штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и Дружбы.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.