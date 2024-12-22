Не Покровский и Кураховский. РФ больше всего атаковала на двух направлениях фронта

За прошедшие сутки, 21 декабря, количество атак на фронте немного уменьшилось. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времевском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует позиции. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений", - говорится в сводке.
В то же время вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.
Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.
На Покровском направлении ВСУ отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.
На Краматорском направлении оккупанты провели 2 штурма неподалеку Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и Дружбы.
За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.
За минувшие сутки потери РФ составили 1820 военных. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.
Отметим, за сутки, 20 декабря, украинские военные поразили три пункта управления дронов РФ. Всего на фронте состоялись более 200 атак.
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