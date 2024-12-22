Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб

За добу з 21 на 22 грудня російська армія втратила на фронті 1820 солдатів. Всього з початку повномасштабної війни втрати противника перевищили 774 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір по всій лінії фронту було зафіксовано 169 боїв. Найбільшої кількості втрат ворог зазнав на Покровському напрямку - 404 окупанти, з них 193 - безповоротно.

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