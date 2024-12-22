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Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб

Неділя 22 грудня 2024 08:00
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Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб Фото: ЗСУ вкотре знищили велику кількість ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 21 на 22 грудня російська армія втратила на фронті 1820 солдатів. Всього з початку повномасштабної війни втрати противника перевищили 774 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 774 100 (+1820) осіб ліквідовано;
  • танків - 9609 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 870 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 21 284 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1030 (+3) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 735 (+50) од.;
  • крилатих ракет - 2947 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 972 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3662 од.

Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір по всій лінії фронту було зафіксовано 169 боїв. Найбільшої кількості втрат ворог зазнав на Покровському напрямку - 404 окупанти, з них 193 - безповоротно.

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Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб
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