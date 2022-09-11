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В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО: что известно

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Черкассы, Воскресенье 11 сентября 2022 11:13
В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО: что известно Фото: в Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время воздушной тревоги сработало ПВО в Черкасской области. Обломки сбитого объекта попали в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Во время утренней воздушной тревоги в Уманщине сработало ПВО", - говорится в сообщении.

По его словам, обломками сбитого объекта поврежден частный дом.

К счастью, люди не пострадали, - добавил Табурец.

Как сообщалось, ранее из-за обстрела Умани Черкасской области погиб гражданский, а еще пятерых доставили в больницу.

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