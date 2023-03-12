З Покровська, Херсона та Запоріжжя курсують безкоштовні потяги для евакуації: розклад

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги. Наразі можна виїхати з Покровська, Запоріжжя та Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні
При цьому під час евакуації потягом слід обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.
Наразі курсують такі евакуаційні потяги:
Як повідомлялось, Мінреінтеграції пропонує ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.
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