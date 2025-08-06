У Покровськ заїхати майже неможливо, гуманітарна допомога не доходить, - ОВА

За його словами, у Покровську залишається 1370 осіб, а в місто заїхати майже неможливо.

"В місто заїхати майже неможливо, тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли з евакуацією людей", - зазначив Філашкін.

У Покровську ще працюють декілька комунальників, підрозділи поліції заїжджають у певний час для евакуації населення.

"У місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу. Майже кожного дня ворог обстрілює і руйнує місто Покровськ", - заявив голова Донецької ОВА.

Він зазначив, що подібна ситуація і в Костянтинівці, де залишається 8261 особи. Без спецслужб евакуації з міста була б неможливою, оскільки і Костянтинівка, і громада щоденно потрапляють під обстріли.



Фото: карта боїв за Покровськ (deepstatemap.live)