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У Покровськ заїхати майже неможливо, гуманітарна допомога не доходить, - ОВА

Фото: у Покровськ майже неможливо заїхати (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Покровськ Донецької області, який знаходить поблизу лінії фронту, майже неможливо заїхати. У місто неможливо завезти гуманітарну і медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

За його словами, у Покровську залишається 1370 осіб, а в місто заїхати майже неможливо.

"В місто заїхати майже неможливо, тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли з евакуацією людей", - зазначив Філашкін.

У Покровську ще працюють декілька комунальників, підрозділи поліції заїжджають у певний час для евакуації населення.

"У місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу. Майже кожного дня ворог обстрілює і руйнує місто Покровськ", - заявив голова Донецької ОВА.

Він зазначив, що подібна ситуація і в Костянтинівці, де залишається 8261 особи. Без спецслужб евакуації з міста була б неможливою, оскільки і  Костянтинівка, і громада щоденно потрапляють під обстріли.

Фото: карта боїв за Покровськ (deepstatemap.live)

 

Бої за Покровськ

Наприкінці липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російська ДРГ проникла до Покровська. Сили оборони спинили штурми та зачистили територію.

За даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.

Також днями росіяни поширили інформацію щодо начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генштаб ЗСУ спростував це.

Як зазначили українські військові, наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ.

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