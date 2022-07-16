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Покровськ потрапив під обстріл ракетами "Іскандер". Є загиблі та поранені

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Покровськ, Субота 16 липня 2022 21:42
Покровськ потрапив під обстріл ракетами "Іскандер". Є загиблі та поранені Фото: військові на місці удару по Покровську (t.me/don_gunp)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська вдарили по Покровську (Донецька область) ракетами "Іскандер-М". В результаті атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Донецької області.

"Росіяни двічі вдарили по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція документує військовий злочин Росії. Відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

Є загиблі і поранені, але точна кількість жертв не повідомляється.

Фото: наслідки обстрілу Покровська (t.me/don_gunp)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли приватний сектор у Покровську, в результаті також було пошкоджено будівлю колишнього Палацу культури.

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Покровск Війна Росії проти України
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