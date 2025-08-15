Покровськ очищений від ДРГ росіян: ЗСУ показали, як зараз виглядає місто

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові готують наступальні дії на трьох напрямках - Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. В ті райони окупанти перекинуть сили з інших напрямків.

Водночас варто зазначити, що Покровський напрямок вже довгий час є найгарячішою ділянкою фронту.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

Також напередодні з’явилася інформація про активне просування росіян біля Добропілля. В ОТУ "Донецьк" заявили, що окупанти застосовують "неприємну" для ЗСУ тактику, проте контроль над територією не отримують.

Вчора, 14 серпня, Генштаб повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку стабілізується, ЗСУ знищують ворога.

До того ж, за словами Зеленського, оборона на напрямку Добропілля на інші ділянках фронту у Донецькій області буде додатково посилена.