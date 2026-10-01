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Покрова й День захисників України: ПЦУ пояснила, чому день 1 жовтня важливий для кожного

10:40 01.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Сьогодні, 1 жовтня, Православна Церква України відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. На цю ж дату припадає День захисників і захисниць нашої держави.

Докладніше про значення Покрови для кожного українця, інші важливі офіційні свята цього дня та як долучитись до Божественної літургії ПЦУ онлайн, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим важливе свято Покрови для кожного українця

У прес-службі Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook нагадали, що український народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері "від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні".

Саме вона завжди асоціювалася у нас:

  • з материнською любов'ю;
  • з рідним домом;
  • з Батьківщиною.

"Матір Божа - то наша Небесна Матір, Заступниця і Помічниця для всіх нас. Вона допомагає кожному, хто з вірою звертається до Неї", - констатували у ПЦУ.

Зазначається, що українці з покоління в покоління передають "особливу надію і повагу до нашої Небесної Заступниці".

У ПЦУ наголосили, що її свято - Покрова - вшановується "з особливою молитвою та побожністю".

"Ми віримо, що Пречиста Діва Марія Своїм омофором захистить нас від ворогів - видимих і невидимих. І сьогодні, в час війни, ми особливо просимо у Божої Матері захисту для українського народу, який страждає від злочинних дій кремлівської імперії зла", - повідомили у ПЦУ.

ПЦУ привітала українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Інші важливі свята, які припадають на 1 жовтня

"Символічно, що в день свята Покрова ми також маємо державне свято на честь українських захисників і захисниць, наших новітніх героїв, завдяки яким Україна продовжує опір агресору", - розповіли у ПЦУ.

Так, згідно з календарем офіційних свят в Україні на 2026 рік, 1 жовтня відзначається:

  • День захисників і захисниць України (офіційне державне свято);
  • День ветерана;
  • День Українського козацтва;
  • Міжнародний день громадян похилого віку.

Свята 1 жовтня 2026 року за офіційним календарем (інфографіка: zakon.rada.gov.ua)

У ПЦУ зауважили, що в цей день християни:

  • моляться за українських воїнів;
  • просять у Бога для них допомоги та захисту;
  • просять зцілення та відновлення для поранених;
  • вшановують пам'ять і просять у Господа упокоєння душ для полеглих за Україну.

Як долучитись до молитви у храмі онлайн

Божественна літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників України відбувається в Покровському кафедральному соборі міста Рівне.

Очолює її митрополит Епіфаній.

Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до літургії в храмі, мають змогу стежити за нею та доєднатись до спільної молитви віддалено - онлайн.

"Сьогодні, у свято Покрова Пресвятої Богородиці, ми зі сльозами на очах та з надією у серці взиваємо з вірою до Богородиці: "Радуйся, Радосте наша, покрий нас і цілу Україну від усякого зла чесним Твоїм омофором!". Пресвята Богородице, спаси нас", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.

Крім того, українцям пояснили, як правильно вшановувати ікони у храмах і чого робити не варто.

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