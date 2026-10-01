Покрова и День защитников Украины: ПЦУ объяснила, почему день 1 октября важен для каждого

Сегодня, 1 октября, Православная Церковь Украины отмечает праздник Покровы Пресвятой Богородицы. На эту же дату приходится День защитников и защитниц нашего государства.
Подробнее о значении Покровы для каждого украинца, других важных официальных праздниках этого дня и как приобщиться к Божественной литургии ПЦУ онлайн, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook напомнили, что украинский народ по-особенному почитает заступничество Божьей Матери "от княжеских времен, славного казачества и до сегодняшнего дня".
Именно она всегда ассоциировалась у нас:
"Матерь Божия - это наша Небесная Матерь, Заступница и Помощница для всех нас. Она помогает каждому, кто с верой обращается к Ней", - констатировали в ПЦУ.
Отмечается, что украинцы из поколения в поколение передают "особую надежду и уважение к нашей Небесной Заступнице".
В ПЦУ подчеркнули, что ее праздник - Покрова - почитается "с особой молитвой и набожностью".
"Мы верим, что Пречистая Дева Мария Своим омофором защитит нас от врагов - видимых и невидимых. И сегодня, во время войны, мы особенно просим у Божией Матери защиты для украинского народа, который страдает от преступных действий кремлевской империи зла", - сообщили в ПЦУ.
"Символично, что в день праздника Покрова у нас также есть государственный праздник в честь украинских защитников и защитниц, наших новейших героев, благодаря которым Украина продолжает сопротивление агрессору", - рассказали в ПЦУ.
Так, согласно календарю официальных праздников в Украине на 2026 год, 1 октября отмечается:
В ПЦУ отметили, что в этот день христиане:
Божественная литургия по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы и Дня защитников Украины проходит в Покровском кафедральном соборе города Ровно.
Возглавляет ее митрополит Эпифаний.
Те из верующих, которые физически не могут присоединиться к литургии в храме, могут следить за ней и присоединиться к общей молитве удаленно - онлайн.
"Сегодня, в праздник Покровы Пресвятой Богородицы, мы со слезами на глазах и с надеждой в сердце взываем с верой к Богородице: "Радуйся, Радость наша, покрой нас и всю Украину от всякого зла честным Твоим омофором!". Пресвятая Богородице, спаси нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.
Кроме того, украинцам объяснили, как правильно почитать иконы в храмах и чего делать не стоит.
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