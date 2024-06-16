Покоління "Z" ходить на співбесіди зі своїми батьками. Чому це не так погано?

Результати опитування

У США провели опитування серед 1 428 молодих людей, які були в пошуках роботи. Дослідники хотіли зрозуміти, наскільки сильно "зумери" залучають до цього процесу батьків.

Результати опитування показали, що 70% зверталися до батьків за допомогою під час пошуку роботи, а 26% сказали, що приводили батьків на співбесіду. Причому остання категорія ділиться на ще кілька:

37% - були разом з батьками в офісі компанії

26% - батьки фізично сиділи в кімнаті під час співбесіди

18% - батьки представилися рекрутеру

7% - батьки відповідали на запитання замість них

У 2023 році відповідно до даних дослідження видання про студентське життя Intelligent кожен п'ятий з 800 опитаних роботодавців підтвердив, що кандидат прийшов на співбесіду разом із батьками.

Чому батьки на співбесіді - це не так погано

Платформа з пошуку роботи для випускників Bright Network провела власне дослідження та виявила, що лише 54% молодих спеціалістів були впевненими у своїх силах знайти роботу після ЗВО.

Експерти вважають, що присутність батьків на співбесіді допомагає молодій людині заспокоїтися та почуватися впевненіше, оскільки більшу частину свого життя на момент пошуку першої роботи "зумери" прожили саме з батьками. Це позитивний аспект.

Водночас рекрутери вважають, що батьки можуть заважати своїй дитині зробити вибір і впливають на її поведінку.

"Немає нічого поганого в тому, щоб звернутися за порадою до батьків. Але вони не будуть щодня ходити разом з вами на роботу", - каже експерт із кадрових ресурсів медіакомпанії People Managing People Девід Райс.

Тобто під час пошуку співробітників роботодавці хочуть бачити кандидата таким, який він є без впливу чи втручання інших осіб.

Натомість компанії пропонують альтернативу: молодь може попросити своїх батьків "зіграти" співбесіду, щоби зануритися в бодай приблизну атмосферу та менше хвилюватися з цього приводу.