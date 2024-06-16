Поколение "Z" ходит на собеседования со своими родителями. Почему это не так плохо?

Результаты опроса

В США провели опрос среди 1 428 молодых людей, которые были в поисках работы. Исследователи хотели понять, насколько сильно "зуммеры" вовлекают в этот процесс родителей.

Результаты опроса показали, что 70% обращались к родителям за помощью при поиске работы, а 26% сказали, что приводили родителей на собеседование. Причем последняя категория делится на несколько:

37% - были вместе с родителями в офисе компании

26% - родители физически сидели в комнате во время собеседования

18% - родители представились рекрутеру

7% - родители отвечали на вопросы вместо них

В 2023 году согласно данным исследования издания о студенческой жизни Intelligent каждый пятый из 800 опрошенных работодателей подтвердил, что кандидат пришел на собеседование вместе с родителями.

Почему родители на собеседовании - это не так плохо

Платформа по поиску работы для выпускников Bright Network провела собственное исследование и обнаружила, что только 54% молодых специалистов были уверены в своих силах найти работу после ЗВО.

Эксперты считают, что присутствие родителей на собеседовании помогает молодому человеку успокоиться и чувствовать себя увереннее, поскольку большую часть своей жизни на момент поиска первой работы "зуммеры" прожили именно с родителями. Это положительный нюанс.

В то же время рекрутеры считают, что родители могут мешать своему ребенку сделать выбор и влияют на его поведение.

"Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за советом к родителям. Но они не будут ежедневно ходить вместе с вами на работу", - говорит эксперт по кадровым ресурсам медиакомпании People Managing People Дэвид Райс.

То есть во время поиска сотрудников работодатели хотят видеть кандидата таким, какой он есть без влияния или вмешательства других людей.

Вместо этого компании предлагают альтернативу: молодежь может попросить своих родителей "сыграть" собеседование, чтобы окунуться в хоть приблизительную атмосферу и меньше волноваться по этому поводу.