Поклонская получила должность в российской Генпрокуратуре

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", - заявила она.

По словам Поклонской, в связи с новой должностью, она удаляет аккаунты во всех соцсетях.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность, - добавила она. - Для представителей СМИ сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу генпрокуратуры РФ".