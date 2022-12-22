"Поклацаємо і їх". Путін спробував заспокоїти росіян після новин про Patriot

"Кажуть, Patriot можуть туди (в Україну - ред.) поставити. Ну добре, нехай ставлять, ми поклацаємо і Patriot... Ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це нібито оборонна зброя. Ну гаразд, ми просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це робить, роблять дарма. Це просто затягування конфлікту, от і все", - заявив російський диктатор.

Він також вирішив порівняти ЗРК Patriot з російськими С-300 для того, щоб ще більше "заспокоїти" росіян.

"Це досить стара система. Вона не працює так, скажімо, як наша С-300", - додав глава Кремля.