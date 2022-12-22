"Пощелкаем и их". Путин попытался успокоить россиян после новостей о Patriot

"Говорят, Patriot могут туда (в Украину - ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - заявил российский диктатор.

Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими С-300 для того, чтобы еще больше "успокоить" россиян.

"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300", - добавил глава Кремля.