"Пощелкаем и их". Путин попытался успокоить россиян после новостей о Patriot

Глава Кремля Владимир Путин пообещал "пощелкать" те системы ПВО Patriot, которые США передадут Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Говорят, Patriot могут туда (в Украину - ред.) поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot… Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все", - заявил российский диктатор.
Он также решил сравнить ЗРК Patriot с российскими С-300 для того, чтобы еще больше "успокоить" россиян.
"Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300", - добавил глава Кремля.
Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине системы ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи на 850 миллионов долларов.
Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Patriot могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.
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