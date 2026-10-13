"Поки не знаємо, чи це тиск": джерело у владі про відсутність розвідданих по балістиці

"Поки не знаєм чи це тиск, але виходим з того, що вони "грають" з розвідданими і з життями людей", - зазначило джерело.

Що сталося

Вчора після 22:00 у Києві пролунала серія вибухів без сигналу тривоги. Росіяни атакували столицю кількома балістичними ракетами, а Україна, як виявилось, не отримала розвідданих від партнерів про пуски.

Сьогодні вдень президент Володимир Зеленський підтвердив, що вчора Україна не мала розвідданих.

"Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву, і щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ - допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні сили побачили їх уже за кілька секунд до удару. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів", - повідомив Зеленський у зверненні.

Зазначимо, як пише Politico, американські чиновники пояснили відсутність попередження про пуски балістики по Києву 12 жовтня, "поганою погодою".

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що Америка продовжує ділитися з Україною розвідданими. У коментарі журналістам він стверджував, що США продовжують допомагати Україні.

Сьогодні ж ситуація повторилась. Після 22:00 у Києві разом з тривогою пролунала серія вибухів. Зеленський вже підтвердив, що й цього разу розвідданих від партнерів не було. За інформацією президента, РФ атакувала житловий будинок та ТЕЦ-4 у Києві - один з основних енергооб'єктів в столиці.

Енергетичне перемир'я

Варто зазначити, що у неділю, 11 жовтня, Трамп у соцмережах оголосив про "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ. Він також стверджував, що обидві сторони це підтвердили та погодились. Цьому передували різкі заяви Трампа на адресу України. На його думку, саме Україна своїми ударами по російських НПЗ "спровокувала" зростання цін на пальне в США. Тож Трамп зажадав, щоб Україна перестала бити по цим об'єктам в РФ.

Зеленський, коментуючи заяву Трампа про перемир'я, про яке дізнався з новин, зазначив, що Україна згодна, якщо будуть дзеркальні кроки і від РФ. Сьогодні вдень Зеленський зазначав, що Україна вже дві доби не била по НПЗ та енергетиці Росії, тоді як ворог атаки продовжує.

Трамп же заявив журналістам, що "Україна атакувала багато об'єктів за день до цього". Так він відповів прокоментував для ЗМІ слова Зеленського, що 12 жовтня (вже після оголошення Трампом "перемир'я") росіяни завдали ударів по 6 українських енергооб'єктах.