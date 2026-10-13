"Пока не знаем, давление ли это": источник во власти об отсутствии разведданных по баллистике

"Пока не знаем, давление ли это, но исходим из того, что они "играют" с разведданными и с жизнями людей", - отметил источник.

Что произошло

Вчера после 22:00 в Киеве раздалась серия взрывов без сигнала тревоги. Россияне атаковали столицу несколькими баллистическими ракетами, а Украина, как оказалось, не получила разведданных от партнеров по пускам.

Сегодня днем президент Владимир Зеленский подтвердил, что вчера у Украины не было разведданных.

"Вчера, к сожалению, был удар баллистикой по Киеву, и по этому удару не было предупреждения от партнеров. Обычно такое предупреждение есть, и это очень весомая вещь - помогает нашей защите. Пять баллистических ракет было, и фактически наши Вооруженные силы увидели их уже за несколько секунд до удара. Наши военные и разведки должны сотрудничасть на полном уровне, и с нашей стороны есть все необходимое. Мы рассчитываем на такой же уровень и от наших партнеров", - сообщил Зеленский в обращении.

Сегодня же ситуация повторилась. После 22:00 в Киеве вместе с тревогой раздалась серия взрывов. Зеленский уже подтвердил, что и в этот раз разведданных от партнеров не было. По информации президента, РФ атаковала жилой дом и ТЭЦ-4 в Киеве – один из основных энергообъектов в столице.