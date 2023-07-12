UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Послухайте, (президент України Володимир, - ред.) Зеленський зараз розуміє одне: буде він у НАТО чи ні - це не має значення, поки у нього є зобов'язання. Тож його це не турбує", - сказав він, порівнявши ситуацію з тим, "як ми чинимо з Ізраїлем".

Декларація G7

12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для України.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені шляхом двосторонніх договорів із партнерами.

Більш детально про гарантії безпеки для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів, 11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Напередодні країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниНАТО