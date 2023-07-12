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Пока "война не закончится". Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не видит возможности вступления Украины в НАТО до тех пор, пока война не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Послушайте, (президент Украины Владимир, - ред.) Зеленский сейчас понимает одно: будет он в НАТО или нет - это не имеет значения, пока у него есть обязательства. Так что его это не беспокоит", - сказал он, сравнив ситуацию с тем, "как мы поступаем с Израилем".

Декларация G7

12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономической сфере для Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, которые предусмотрены декларацией, будут расширены за счет двухсторонних договоров с партнерами.

Более детально о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней, 11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Накануне страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныНАТО