Поки трактор не відтягне останній танк. У Британії пообіцяли підтримку Україні до перемоги

Великобританія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до кінця, доки останній російський танк не потягне останній український трактор.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Велика Британія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки останній російський танк не потягне останній український трактор", - зазначив Клеверлі. .

Він також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.

"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін чи пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава МЗС.