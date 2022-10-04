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Пока трактор не оттащит последний танк. В Британии пообещали поддержку Украине до победы

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Лондон, Вторник 04 октября 2022 22:35
Пока трактор не оттащит последний танк. В Британии пообещали поддержку Украине до победы
Автор: Константин Широкун

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России до конца, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Великобритания будет поддерживать украинцев в войне против России до тех пор, пока эта война не будет выиграна, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор", - отметил Клеверли.

Он также отметил, что всем партнерам Украины нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до победы.

"Если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", - добавил глава МИД.

Ранее премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не согласится с российской аннексией оккупированных Луганской, Донецкой, и частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Лондон не будет признавать аннексию.

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