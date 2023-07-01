Поки рано говорити, як саме вплинув бунт Пригожина на позиції Путіна, - Міллі

Наразі, за його словами, існують аргументи на користь обох думок: як те, що спроба держперевороту ослабила Путіна, так і те, що зміцнила його позиції.

"Я не думаю, що в нас є переконливі докази. Хай там як, поки говорити зарано. Путін - диктатор, лиховісний, насильницький індивід, який віддавав розпорядження про позасудові вбивства багатьох людей. Він - жорстока людина", - пояснив Міллі.

Він додав, що історія "може дати кілька орієнтирів того, що може відбутись", але конкретних прогнозів поки можна не чекати.

Невдалий бунт Пригожина

Минулого тижня Пригожин оголосив демарш військовому керівництву РФ і спробував провести держпереворот в Росії. Його бойовики захопили Ростов-на-Дону і вирушили в сторону Москви, але так і не дійшли до неї, бо у справу втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Після стало відомо, що Пригожин і частина "вагнерівців" "підуть в Білорусь", а решта підпишуть контракти з Міноборони РФ.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спроба заколоту Пригожина не принесла реальних змін на полі бою.

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