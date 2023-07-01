Пока рано говорить, как повлиял бунт Пригожина на позиции Путина, - Милли

Пока рано говорить о том, как бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина повлиял на позиции российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, существуют аргументы в пользу обоих мнений: как то, что попытка госпереворота ослабила Путина, так и то, что укрепила его позиции.
"Я не думаю, что у нас есть убедительные доказательства. Как бы там ни было, пока говорить рано. Путин - диктатор, зловещий, насильственный индивид, который отдавал распоряжение о внесудебных убийствах многих людей. Он - жестокий человек", - объяснил Милли.
Он добавил, что история "может дать несколько ориентиров того, что может произойти", но конкретных прогнозов пока можно не ожидать.
На минувшей неделе Пригожин объявил демарш военному руководству РФ и попытался провести госпереворот в России. Его боевики захватили Ростов-на-Дону и отправились в сторону Москвы, но так и не дошли до нее, потому что в дело вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
После стало известно, что Пригожин и часть "вагнеровцев" "уйдут в Беларусь", а остальные подпишут контракты с Минобороны РФ.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, попытка мятежа Пригожина не принесла реальных изменений в поле боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.