Поки немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен

Його коментарі прозвучали після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив у п'ятницю, що Росія "теоретично" може застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза її територіальній цілісності або існуванню, але в цьому немає необхідності.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Минулого місяця міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Зокрема, Кремль планував передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерними боєголовками.

Проте контроль за ядерною зброєю все одно мав залишатися за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав міркувати про ядерні удари.

Днями самопроголошений глава білоруського режиму Олександр Лукашенко повідомив, що він сам не те щоб просив, а "вже вимагав", щоб Путін дав йому ядерну зброю.

При цьому 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ядерна зброя вже нібито була доставлена на територію Білорусі.

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