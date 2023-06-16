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Пока нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. В связи с этим Соединенные Штаты не видят причин корректировать свою собственную ядерную позицию.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Его комментарии прозвучали после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия "теоретически" может применить ядерное оружие, если возникнет угроза ее территориальной целостности или существованию, но в этом нет необходимости.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В прошлом месяце министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруси. В частности, Кремль планировал передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Однако, контроль за ядерным оружием все равно должен был оставаться за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ядерных ударах.

На днях самопровозглашенный глава белорусского режима Александр Лукашенко сообщил, что он сам не то чтобы просил, а "уже требовал", чтобы Путин дал ему ядерное оружие.

При этом 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что ядерное оружие уже якобы доставлено на территорию Беларуси.

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