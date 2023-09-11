Поки немає інформації, що КНДР готова поставляти Росії зброю, - джерела

Як зазначається в матеріалі, інформація про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти з Путіним угоду щодо постачання зброї, яку минулого тижня оприлюднило Financial Times, - не від того, що у Росії все гаразд.

"Наразі підтверджень цій інформації немає", - сказав співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах.

Він уточнив, що навряд чи Пхеньян піде на таку угоду без схвалення Пекіна. Більше може прояснитись, якщо Кім Чен Ин поїде на зустріч з Путіним до Владивостока. Такий візит, за даними NYT, може відбутися у вересні.

Контакти між Москвою та Пхеньяном

Нагадаємо, наразі РФ домовляється з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та інших видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду.

За даними Bloomberg, у списку побажань Путіна ймовірно будуть 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм ракети.

Однак Північна Корея, що знаходиться під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які дозволили б їй масово виробляти якусь високоточну зброю. Вона має запаси протитанкових ракет і ракет класу "земля-повітря", але її озброєння не дуже відповідає деяким найновішим озброєнням, які США та їхні партнери по НАТО відправляють в Україну.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте в матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думку експертів".