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Пока нет информации, что КНДР готова поставлять России оружие, - источники

Фото: КНДР пока не готова поставлять Москве оружие (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Северная Корея на самом деле может существенно усилить военные возможности России. Однако подтверждений соглашения между Москвой и Пхеньяном пока нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны".

Как отмечается в материале, информация о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить с Путиным соглашение о поставках оружия, которое на прошлой неделе обнародовало Financial Times, - не оттого, что у России все в порядке.

"Пока подтверждений этой информации нет", - сказал собеседник РБК-Украина в спецслужбах.

Он уточнил, что вряд ли Пхеньян пойдет на такое соглашение без одобрения Пекина. Больше может проясниться, если Ким Чен Ын поедет на встречу с Путиным во Владивосток. Такой визит, по данным NYT, может состояться в сентябре.

Контакты между Москвой и Пхеньяном

Напомним, в настоящее время РФ договаривается с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение.

По данным Bloomberg, в списке пожеланий Путина, вероятно, будут 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также 122-мм ракеты.

Однако находящаяся под жесткими санкциями Северная Корея не имеет доступа к технологиям, которые позволили бы ей массово производить какое-то высокоточное оружие. Она имеет запасы противотанковых ракет и ракет класса "земля-воздух", но ее оружие не очень соответствуют некоторым новейшим вооружениям, которые США и их партнеры по НАТО отправляют в Украину.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов ".

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