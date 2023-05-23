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Поки в Бєлгородській області бої. Путін раптом згадав маячну про "захист Донбасу"

Новость на русском →
Москва, Вівторок 23 травня 2023 15:54
Поки в Бєлгородській області бої. Путін раптом згадав маячну про "захист Донбасу" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін раптом згадав популярну пропагандистську фразу про так званий "захист Донбасу". Він видав порцію маячні в той час, коли російські силовики не контролюють частину територій в Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, якого цитують прокремлівські ЗМІ.

Традиційно, диктатор не забув нагадати й про заїжджену фразу про "9 лет". Також Путін стверджує, що нібито Росія не почала війну, а "намагається її завершити". Не обійшлося і без фантазій про "історичні" народи і землі.

"Нам кажуть, що Росія розпочала війну. Ні, Росія за допомогою СВО намагається припинити цю війну проти нашого народу, який через історичну несправедливість опинився за межами нашої Батьківщини", - заявив Путін.

У Бєлгородській області триває "контртерористична операція"

Нагадаємо, що від учора в Бєлгородської області тривають бої між повстанцями та російською армією.

Фактично відселені жителі вже дев'яти населених пунктів області. І поки Міноборони РФ звітувало, що "заблокували і розгромили формування, які вторглися на територію Росії", легіон "Свобода Росії" і "РДК" стверджують, що продовжують звільняти Бєлгородську область від путінського режиму.

При цьому російські Telegram-канали також повідомляють про прориви як мінімум на трьох ділянках кордону.

І поки в Кремлі висловлюють глибоку "занепокоєність", в Міноборони України прогнозують, що інцидент у Бєлгородській області не буде останнім випадком повстання в межах РФ.

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