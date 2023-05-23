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Пока в Белгородской области бои. Путин вдруг вспомнил бред о "защите Донбасса"

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Москва, Вторник 23 мая 2023 15:54
Пока в Белгородской области бои. Путин вдруг вспомнил бред о "защите Донбасса" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин вдруг вспомнил популярную пропагандистскую фразу о так называемой "защите Донбасса". Выдал он порцию бреда в то время, когда российские силовики не контролируют часть территорий в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которого цитируют прокремлевские СМИ.

Традиционно диктатор не забыл напомнить и о заезженной фразе про "9 лет". Также Путин утверждает, что Россия не начала войну, а "пытается ее завершить". Не обошлось и без фантазий об "исторических" народах и землях.

"Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины", - заявил Путин.

В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция"

Напомним, что со вчера в Белгородской области продолжаются бои между повстанцами и российской армией.

Фактически отселены жители уже девяти населенных пунктов области. И пока Минобороны РФ отчитывалось, что "заблокировали и разгромили вторгшиеся на территорию России формирования", легион "Свобода России" и "РДК" утверждают, что продолжают освобождать Белгородскую область от путинского режима.

При этом российские Telegram-каналы также сообщают о прорывах, как минимум, на трех участках границы.

И пока в Кремле выражают глубокую "обеспокоенность", в Минобороны Украины прогнозируют, что инцидент в Белгородской области не будет последним случаем восстания в пределах РФ.

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