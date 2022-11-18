Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні

"Укренерго" підкреслило, що додаткові аварійні відключення не плануються. При цьому компанія зауважила, що вона не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста. Її функції - надати обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

"Обмеження споживання - це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться у повідомленні компанії.

Зауважимо, що графіки планових відключень складають і застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np.